PS responsabiliza o Governo Regional pela degradação dos espaços desportivos

"O Complexo Desportivo José Lino Pestana é uma infraestrutura pública da Região Autónoma da Madeira. Após a insolvência do Clube Desportivo Portosantense, em 2006, o complexo passou para a posse da Direção Regional do Património e, posteriormente, para a gestão dos serviços da Administração Pública do Porto Santo. Desde então, a sua conservação, manutenção e requalificação deixaram de ser responsabilidade do clube e passaram a ser uma responsabilidade direta do Governo Regional. É, por isso, ao Governo que cabe responder pelo estado em que esta infraestrutura se encontra. Passaram vinte anos. Vinte anos desde então", afirmou Marta Freitas.

A deputada do PS diz que «ao longo de 20 anos, "aquilo que se verificou foi uma degradação progressiva das condições do complexo".

Em 2021 foram anunciados "outros projetos desportivos de requalificação no Porto santo, como por exemplo complexo de ténis/pádel, mas nenhum avanço concreto se seguiu ao campo de futebol. Agora anunciam milhares para ampliação do Campo de Golfe e nada sabemos em relação às obras do complexo Desportivo José Lino Pestana".

Os porto-santenses, diz, pedem apenas o básico, "infraestruturas públicas dignas. Merecem treinar e jogar num campo com relva em condições, luzes que funcionem e bancadas seguras".

Os porto-santenses, afirma, "pedem apenas que o Governo Regional cumpra a sua responsabilidade. Cumpra um dever para com os seus jovens, para com o desporto regional e para com o futuro da ilha do Porto Santo que merece as mesmas oportunidades e o mesmo respeito que qualquer outro território da Região Autónoma da Madeira".