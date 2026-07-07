"Qual é o medo do Ministério Público", pergunta o PSD

"Quem não deve não teme", afirmou Bruno Macedo, numa reacção à posição do JPP que se opõe a que o relatório da comissão de inquérito seja enviado ao Ministério Público. O deputado do PSD lembrou que o JPP é "o partido que mais recorre ao MP" e agora rejeita essa possibilidade.

Valter Correia, relator da comissão, começou por assegurar que o futuro dos estudantes está a ser defendido, junto de entidades nacionais e da Universidade da Madeira.

O deputado social-democrata também não compreende que a única preocupação da oposição seja o envio do relatório ao MP e não o futuro dos 160 alunos do ISAL.