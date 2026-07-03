Chico da Tina volta a conquistar público madeirense

Chico da Tina está de regresso aos palcos madeirenses e voltou, esta sexta-feira, a conquistar o público presente na 12.ª edição do Summer Opening, que decorre no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

A actuação arrancou há instantes perante um recinto cada vez mais composto, com as primeiras filas completamente preenchidas por fãs que aguardavam o regresso do artista português ao festival. A energia fez-se sentir desde os primeiros temas, com o público a acompanhar em coro várias das músicas do cantor.

Conhecido pelo seu estilo irreverente e pela forte ligação ao público, Chico da Tina protagoniza um dos regressos mais aguardados desta edição do Summer Opening, apresentando-se novamente na Madeira depois de ter conquistado os festivaleiros em atuações anteriores.

À medida que a noite avança, o recinto continua a receber mais público, numa expectativa crescente para as actuações de LON3R JOHNY e de Matuê, cabeça de cartaz desta segunda noite do festival.

Entretanto, no palco Azáfama Eletrónica, a animação prossegue com a actuação de Más Influências, mantendo viva a programação paralela dedicada à música electrónica.