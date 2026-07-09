Funchal aprova apoios à Natalidade e Família

O Município do Funchal aprovou, hoje, em Reunião de Câmara, um conjunto de apoio sociais, nomeadamente, no que se refere ao Apoio à Natalidade e Família, bem como no âmbito do Programa ‘Táxis +75’, conforme deu nota o presidente da autarquia, Jorge Carvalho, realçando o facto de estes apoios terem sido aprovados por unanimidade.

Na curta nota à imprensa, a CMF dá nota de ter aprovado, também por unanimidade, dois Votos de Louvor, um à ‘Dançando com a Diferença’ pelos seus 25 anos de percurso artístico e cultural e outro à ‘Maratona À Descoberta – Associação Cultural’.