IHM investe 23 milhões em Santa Cruz é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Empresa lança a primeira oferta pública para adquirir cerca de 80 fogos e admite estender o modelo a outros concelhos.

Outro dos destaques vai para o Mundial. Portugal não foi além de um empate frente à Colômbia, ficando em segundo lugar do Grupo K. Vai jogar, agora, com a Croácia.

Nota também para empresas chamadas a ajudar a Venezuela. Secretário da Economia pede apoio à reconstrução do país e lembra a dívida de gratidão da Madeira para com a comunidade venezuelana. Ajuda portuguesa já está no país.

E ainda: Escola de Hotelaria lança nova oferta formativa.

Por fim, da política local ao palco nacional. Depois de Santa Cruz e de transformar o JPP na segunda força política regional, Filipe Sousa afirma que Lisboa continua sem compreender a autonomia.

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