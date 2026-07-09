Volta à Madeira em bicicleta com 74 inscritos

A 51.ª Volta à Madeira em bicicleta, prova ‘rainha’ do ciclismo madeirense conta na edição de 2026, com 74 inscritos, 34 dos quais fora da Região. Num total de 13 equipas o pelotão de 2026 contará com a presença de cinco ciclistas em femininos e 69 em masculinos, destacando-se a participação de três campeões nacionais e dois vencedores da Taça de Portugal na variante de estrada.

Seis etapas marcam esta 51.ª edição, num total de 210 km, um evento que irá ter lugar entre os dias 15 e 19 de julho, este ano registe-se sem nenhuma passagem pela via expresso. As principais novidades foram apresentadas no auditório da Direção Regional do Desporto, local escolhido pela Associação de Ciclismo da Madeira para o ‘arranque’ da prova. Vítor Jesus, diretor da ‘Volta’, destacou o facto da organização ter sido obrigada a ter de alterar o programa depois de serem informados da não autorização pela Direção Regional de Estradas, para que o pelotão circulasse na via expresso, uma situação que obrigou a refazer toda a programação. Ainda assim, este responsável salientou o número de inscritos, uma lista, como refere ‘das melhores de sempre na Volta à Madeira’, acreditando que este será uma prova dura, mas com todos os condimentos para que seja um sucesso e uma vez mais promova a modalidade e o desporto da Região.

David Gomes lança desafio

Num evento que foi apresentado na ‘casa’ do desporto, o Diretor Regional de Desporto voltou, uma vez mais a lançou o desafio à Associação de Ciclismo da Madeira, entidade principal da organização para que a Volta à Madeira em bicicleta possa dedicar no futuro próximo, um dia à ilha do Porto Santo, levando esta emblemática competição à ilha Dourada, e para isso deixou claro que a organização ‘poderá contar com a colaboração do Governo Regional’.

A apresentação da 51.ª Volta à Madeira contou ainda com a presença Xavier Nunes, presidente da Associação de Ciclismo, Angelina Ribeiro, Comissária da PSP e responsável pelo policiamento na prova, Vítor Franco em representação da Câmara Municipal do Funchal e Carlos Freitas da empresa +SOM, o principal patrocinador privado da prova