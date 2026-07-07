Entre as ruínas, há quem resista e volte a abrir portas em La Guaira

Enquanto grande parte do comércio de La Guaira continua encerrado devido aos estragos provocados pelo duplo sismo de 24 de Junho, há pequenos sinais de recuperação que devolvem alguma esperança à cidade.

Um deles está em Macuto, onde o estabelecimento Sol de Orelle voltou a abrir portas no último sábado, tornando-se um dos poucos negócios em funcionamento naquela zona.

Há duas décadas que Eduardo Teles gere este pequeno estabelecimento. O edifício resistiu ao terramoto e o espaço comercial escapou praticamente sem danos, permitindo retomar a actividade poucos dias depois da tragédia.

“Aqui no negócio, graças a Deus, não aconteceu nada. Estamos a trabalhar”, conta, enquanto atende os clientes que voltaram a procurar o estabelecimento.

A realidade em casa é bem diferente. O apartamento onde vive sofreu danos estruturais, com paredes fissuradas, obrigando-o a abandonar temporariamente a habitação. Só regressará quando as reparações estiverem concluídas.

Apesar das dificuldades pessoais, Eduardo admite que nunca vendeu tanto como agora. A explicação é simples: muitos dos estabelecimentos vizinhos ficaram destruídos ou continuam encerrados, concentrando no Sol de Orelle, boa parte da procura da população.

“Grande parte dos negócios caiu. As pessoas vêm aqui porque é dos poucos que conseguiu abrir”, explica.

O dia 24 de Junho continua bem presente na memória. Eduardo recorda os instantes de pânico quando a terra começou a tremer e viu uma familiar cair ao chão. Entre tentar ajudá-la a levantar-se e fugir para um local seguro, viveu momentos que descreve como “muito difíceis”.

No final, fica uma certeza que hoje valoriza acima de tudo: “Graças a Deus estamos vivos. Isso é o mais importante.”

Num cenário ainda marcado por edifícios danificados, ruas parcialmente desertas e dezenas de lojas de portas fechadas, o Sol de Orelle tornou-se um símbolo discreto da resiliência de La Guaira. Cada cliente que entra representa mais do que uma venda, é um pequeno sinal de que a cidade começa, lentamente, a reencontrar o caminho da normalidade.