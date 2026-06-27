Clássicos iniciam hoje a tradicional volta à ilha
37.ª edição da Volta à Madeira Classic Rally conta com 40 concorrentes inscritos
As estradas da Madeira recebem este sábado dezenas de automóveis clássicos, no segundo dia da 37.ª edição da Volta à Madeira Classic Rally, que junta 40 equipas numa volta à ilha.
37.ª edição da Volta à Madeira Classic Rally promete espectáculo este fim-de-semana
É o reavivar da antiga Volta à Ilha, que tantas recordações deixou nos apaixonados pelo desporto automóvel. Cerimónia de partida sexta-feira, às 20h30, na placa central da Avenida Arriaga. Prova conta com 40 concorrentes inscritos, num evento que alia a vertente competitiva e turística
Pedro Freitas Oliveira , 23 Junho 2026 - 16:26
Dos participantes, 12 competem na vertente desportiva e 28 integram a vertente turística, levando verdadeiras relíquias automóveis a percorrer algumas das estradas mais emblemáticas da região.
A partida está marcada para as 9h30, na Rotunda Sá Carneiro, no Funchal. Os 'clássicos' chegam ao Porto Moniz pelas 14 horas, retomando o percurso às 16h25, com destino ao Porto da Cruz, onde a chegada está prevista para as 19 horas.