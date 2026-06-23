37.ª edição da Volta à Madeira Classic Rally promete espectáculo este fim-de-semana

É já esta sexta-feira que vai para a estrada a 37.ª edição da Volta à Madeira Classic Rally. Com uma extensão de 257 quilómetros, a prova organizada pelo Clube Automóveis Clássicos da Madeira promete espectáculo pelas estradas regionais da Madeira, num reavivar de memórias de outros tempos. A cerimónia de partida é sexta-feira, às 20h30, na placa central da Avenida Arriaga, no Funchal. Sábado e domingo são dias reservados à volta à ilha, com verdadeiras relíquias em circulação para estradas mais icónicas da Madeira. São 40 os inscritos, 12 dos quais na vertente desportiva. Os restantes 28 na turística.

A apresentação da 37.ª edição da Volta à Madeira Classic Rally da decorreu esta terça-feira no Museu da Quinta das Cruzes. Momento no qual o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, recordou precisamente o valor histórico deste evento. “Lembro-me das primeiras voltas, ainda numa altura em que estava a estudar em Lisboa, foi algo que revolucionou os eventos na Madeira”, referiu. “Foi uma prova que ficou na memória colectiva e marcou a Madeira”, acrescentou.

“É sempre um reavivar das memórias, o Clube Automóveis Clássicos da Madeira em boa hora o faz, e a edição deste ano é especial”, sublinha. Lembra que antes o número de eventos era menor, hoje existem inúmeras provas ligadas aos carros antigos, o que dificulta a possibilidade de atrair um maior número de concorrentes. Ainda assim, elogia o trabalho do Clube Automóveis Clássicos da Madeira, pelo cartaz que oferece em termos de concorrentes inscritos. Este ano há um concorrente inglês e quatro pilotos nacionais.

Eduardo Jesus recorda ainda que este é um evento de toda a ilha: “Há aqui o envolvimento de nove câmaras municipais, o que significa que há uma consciência bastante alargada do interesse numa prova destas, que percorre toda a ilha da Madeira, é importante notar isto, não tem de ser uma iniciativa apenas apoiada pelo Governo Regional e pela Câmara Municipal do Funchal, isto faz parte de toda a ilha, todo o impacto é sentido nas várias localidades onde a prova vai passando”.

O secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura elogia a aposta da organização na vertente turística aliada à vertente competitiva. Sublinha o interesse na “utilização da rede viária antiga”, tal como acontece em vários eventos desportivos a nível nacional. “Temos nas estradas regionais uma grande oportunidade de afirmação deste produto turístico que é usufruir da Madeira através das estradas que eram de outros tempo e que, felizmente, a maioria delas está muito bem conservada”, acrescenta Eduardo Jesus.

O presidente do Clube Automóveis Clássicos da Madeira, Miguel Gouveia, lembrou que tudo começou em 1988, “na altura com o nome Raid Diário de Notícias”, evento que começou com o objectivo de recordar as antigas provas denominadas Volta à Ilha da Madeira. Reforça o papel do clube no sentido de “não deixar esquecer esta importante prova automobilística da Madeira” e reconhece que “tem grande potencial para a Madeira”. Por isso, o objectivo era internacionalizar, algo que a organização consegue este ano.