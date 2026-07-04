Zarko de volta a casa

O madeirense Zarko regressou, ao final da tarde deste sábado, ao palco principal do Summer Opening, protagonizando um dos momentos mais aguardados pelos festivaleiros no terceiro e último dia da 12.ª edição do festival.

Com o recinto praticamente cheio e os bilhetes esgotados, o ambiente no Parque de Santa Catarina manteve-se animado desde as primeiras horas, apesar das temperaturas elevadas que continuam a marcar esta edição. Leques, chapéus, óculos de sol e garrafas de água voltaram a fazer parte do cenário, enquanto muitos procuravam abrigo nas zonas de sombra antes de se aproximarem da frente do palco.

Natural da Madeira, Zarko foi recebido com entusiasmo por um público que conhecia de cor grande parte das suas músicas, num concerto marcado pela proximidade com os fãs e pela energia característica do artista.

A festa, contudo, está longe de terminar. Depois de Zarko, sobem ainda ao palco principal I Love Reggaeton e, para encerrar a 12.ª edição do festival, o brasileiro Pedro Sampaio, protagonista do concerto mais aguardado da noite.

Em paralelo, o palco Azáfama Electrónica continua a receber milhares de amantes da música eletrónica, mantendo a animação ao longo de toda a tarde e noite com actuações de Saint Caboclo, Shaka Lion e Mahdi.