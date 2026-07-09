Sushi Lovers regressa ao rooftop do Castanheiro Boutique Hotel este Verão

O rooftop do Castanheiro Boutique Hotel volta a receber o Sushi Lovers, uma proposta gastronómica que dá um novo sabor às noites de sexta-feira.Entre Julho e Setembro, este evento convida residentes e visitantes a desfrutarem de um jantar descontraído, com vista sobre o Funchal, num ambiente elegante e acolhedor.

Disponível todas as sextas-feiras, nos dias 10, 17, 24 e 31 de Julho, 7, 14, 21 e 28 de Agosto e 4, 11 e 18 de Setembro, o Sushi Lovers apresenta um menu de três pratos por 32€.

A refeição começa com uma seleção de Tempura & Guioza Mix, composta por camarões e vegetais, seguindo-se o Sushi to Sashimi Experience, que reúne diferentes variedades de nigiri, uramaki, gunkan, hossomaki, futomaki e sashimi. Para terminar, a sobremesa combina um refrescante sorvete de lima e hortelã com brownie de chocolate com avelã.

Combinando sushi com um ambiente descontraído e uma das melhores vistas sobre a cidade, o Sushi Lovers afirma-se como um dos programas de Verão do Castanheiro Boutique Hotel, ideal para um jantar a dois, entre amigos ou em família.

As reservas são requeridas e podem ser efectuadas através do contacto +351 291 200 100 ou do email [email protected].

Castanheiro Boutique Hotel

Rua do Castanheiro 31, Funchal

Website e redes sociais:

castanheiroboutiquehotel.com

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