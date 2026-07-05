Duas irmãs idosas morrem a trabalhar em estufa na Póvoa de Varzim

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de duas irmãs, de 73 e 76 anos, encontradas hoje numa estufa de produtos hortícolas na Póvoa de Varzim, revelou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O alerta foi dado pelas 10:57 e, à chegada dos meios de socorro ao local, ambas encontravam-se em paragem cardiorrespiratória, acabando por morrer algum tempo depois, acrescentou a fonte.

As duas mulheres estariam a trabalhar, disse, indicando que a GNR tomou conta da ocorrência.