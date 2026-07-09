Obras reforçam produção de energia eólica

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, visitou as obras dos parques eólicos do Loiral III e do Paul, investimentos promovidos pela ENEREEM que integram a estratégia do Governo Regional para reforçar a produção de energia eléctrica a partir de fontes renováveis.

A empreitada, adjudicada por concurso público por 19,65 milhões de euros, arrancou em Agosto de 2025 e tem um prazo de execução de 435 dias. Os trabalhos incluem o fornecimento, montagem, ensaios e entrada em funcionamento dos novos equipamentos nos concelhos da Calheta e da Ponta do Sol.

No Loiral III está previsto o sobreequipamento com dois aerogeradores, totalizando uma potência de 7,6 MW, enquanto no Parque Eólico do Paul decorre o reequipamento com um aerogerador de 3,8 MW.

Pedro Rodrigues sublinhou que este investimento traduz o compromisso do Executivo com a transição energética, através da valorização dos recursos endógenos, do aumento da capacidade instalada de energias renováveis e da redução da dependência energética do exterior.

Segundo o governante, os novos parques contribuirão para diminuir o consumo de combustíveis fósseis, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e reforçar a sustentabilidade do sistema eléctrico regional, em linha com a estratégia de descarbonização da Madeira.

No Loiral III decorrem actualmente os trabalhos de execução da fundação de um dos novos aerogeradores e da respectiva rede de terras. No Paul está em fase de conclusão a fundação do equipamento e prosseguem as ligações ao posto de corte existente, estando prevista a betonagem nos próximos dias.