Ter mais um quarto pode custar até mais 100 mil euros na compra de casa

Ganhar mais um quarto pode representar um investimento adicional de até 100 mil euros para quem procura comprar casa em Portugal. Dados do Imovirtual, que analisam os preços médios dos apartamentos no mercado primário nos últimos três meses e os comparam com o mesmo período de 2025, revelam que passar de um T3 para um T4 representa atualmente um custo adicional de 100 mil euros, o maior salto entre todas as tipologias. A passagem de um T1 para um T2 implica mais 84.999 euros, enquanto de um T2 para um T3 custa, em média, mais 70.001 euros.

A análise mostra ainda que o custo de passar de um T1 para um T2 aumentou cerca de 15 mil euros face ao ano anterior, enquanto a diferença entre um T2 e um T3 diminuiu no mesmo montante. Ainda assim, ganhar mais espaço continua a representar um esforço financeiro significativo.

Entre todas as tipologias, o T2 foi o que mais valorizou em termos homólogos, com o preço médio a subir 10,2%, de 295.000 para 324.999 euros. Os T1 registaram um aumento de 6,7%, os T3 de 3,9%, os T4 de 3,1% e os T5+ de 5,3%.

A nível regional, Lisboa continua a apresentar o preço médio mais elevado (560.250 euros), apesar de uma descida anual de 6,6%. O Algarve foi o mercado que mais cresceu entre os principais distritos, com uma valorização de 17%, atingindo os 510.000 euros, enquanto a Madeira se mantém nos 500.000 euros. O Porto registou uma ligeira descida de 1,7%, para 379.900 euros, e Setúbal subiu 2,8%, para 365.000 euros. Entre os mercados com maior valorização destacam-se ainda Beja (+35,1%) e Viseu (+29,3%).