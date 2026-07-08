Diocese do Funchal já reuniu 70 mil euros para a Venezuela

A Diocese do Funchal já reuniu cerca de 70 mil euros na campanha de solidariedade destinada a apoiar a população da Venezuela, na sequência dos sismos que atingiram o país. O valor corresponde aos donativos de cerca de 30 paróquias, mas D. Nuno Brás acredita que o montante final poderá aproximar-se dos 100 mil euros, à medida que forem chegando os ofertórios realizados no fim de semana de 4 e 5 de julho. “Penso que andaremos muito próximo dos 100 mil, se Deus quiser”, afirmou o bispo do Funchal, em declarações ao Posto Emissor do Funchal.

D. Nuno Brás agradeceu a generosidade dos madeirenses, sublinhando que a campanha envolveu não só paróquias, mas também congregações religiosas e pessoas individuais. Para o bispo, esta resposta revela a proximidade da Diocese para com o povo venezuelano e para com os emigrantes madeirenses que vivem naquele país. O dinheiro será enviado para a Cáritas da Venezuela assim que estiver concluída a confirmação da conta e os procedimentos necessários à transferência.