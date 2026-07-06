Portugal espreita vista para os quartos ou para casa
Os jornais nacionais de hoje, não apenas os desportivos, dão destaque ao jogo dos oitavos de final do Mundial, com Portugal a defrontar a vizinha Espanha nos Estados Unidos, para decidir quem segue para a próxima fase ou volta para casa. Cristiano Ronaldo, que ontem deu a cara pelo grupo, o que atesta a importância do momento (pode ser o último jogo num Mundial de futebol para o astro madeirense ou a continuidade do sonho), é naturalmente o destaque nas primeiras páginas da imprensa de hoje, como seguramente, será nas de amanhã, que todos esperamos sejam títulos positivos.
No Correio da Manhã:
- "Quase dez anos após massacre da Beira. Vítimas de 'Monstro' sem indemnização. Pedro Dias sem dinheiro nas contas não pagou verba a que foi condenado"
- "Portugal-Espanha. Ronaldo com fé na vitória. CR7 diz que é o último Mundial, mas não quer que hoje seja o último jogo"
- "Noruega de Haaland afasta Brasil"
- "Sporting. Trincão a caminho da Arábia por 50 milhões"
- "Póvoa de Varzim. Duas irmãs morrem a trabalhar em estufa"
- "Dívidas milionárias. Caixa penhora reembolsos de IRS de Joe Berardo"
- "Setúbal. Casal deixa idosa morrer à fome, mas nega intenção"
- "Subida. Juros do aforro perto do limite"
- "Saúde. Menos pessoas com isenção de taxas moderadoras"
- "Irão. Aiatola ausente do funeral do pai"
No Público:
- "Despesa do SNS com medicamentos oncológicos triplica em dez anos"
- "250 anos dos EUA. 'Nenhum país fez mais bem ao mundo', diz Trump em festa-comício"
- "Mundial. Portugal e Espanha em Dallas: quem vai tomar conta da bola?"
- "Linha do Algarve. Mais comboios e todos eléctricos a partir de dia 19"
- "Exames do secundário. Petição pede isenção de custos na revisão de testes"
- "Trabalho. Especialistas querem IA no centro da reforma laboral"
No Jornal de Notícias:
- "Mulheres ganham menos 244 euros do que os homens para cumprir as mesmas tarefas"
- "Mundial 2026. Batalha a meio-campo no mata-mata com Espanha"
- "Haaland marca dois e manda o Brasil para casa"
- "A Seleção é a Minha Casa. 'Fico nervosa nestes jogos', confessa mãe de Bernardo Silva"
- "Cabo Verde. Euforia na chegada dos Tubarões Azuis"
- "Cinema. Sónia Araújo estreia-se na pele de Teresa, personagem numa crise conjugal"
- "Duas irmãs encontradas mortas em estufa na Póvoa do Varzim após golpe de calor"
- "Segurança Social. Reformados com pensões a dobrar já na quarta-feira"
- "Entrevista. 'É desta que o acesso à A1 em Anadia vai avançar'. Jorge Sampaio, presidente da Câmara"
No Diário de Notícias:
- "Quatro em cada dez portugueses dizem estar pior do que há um ano"
- "4 de Julho. Com eleições à vista, Trump diz que comunismo é 'ameaça mortal' aos Estados Unidos"
- "Lisboa. Evocar os cem anos de Variedades através da 'fauna' do Parque Mayer"
- "CR7. Ronaldo confirma: 'Este é o meu último Mundial. Quero desfrutar'"
- "Calor. Técnicos do INEM e médicos criticam falta de meios"
- "Incêndios. Onda de calor trouxe fogos mais cedo a Portugal e outros países do Sul da Europa"
- "França. Contagem decrescente para o veredicto que dita o futuro de Le Pen (e Bardella)"
- "Sustentabilidade. Mercado Voluntário de Carbono arranca com primeiro projeto já a emitir créditos"
- "Pedras preciosas. Por dentro da jornada das esmeraldas"
- "Jorge Pinto: 'Se a esquerda quer voltar ao poder, PS e Livre têm de estar nessa equação'"
No Negócios:
- "Conversa Capital. Ricardo Reis. 'Há uma enorme expropriação do sucesso' através da fiscalidade"
- "Despesas com saúde valem 5% dos gastos das famílias"
- "10 perguntas e respostas sobre os novos certificados do Tesouro"
- "Investidor privado. Paz no Irão vai dar mais força às bolsas. EUA são favoritos"
- "Dona do arroz Louro prepara aposta nas refeições prontas para exportar mais"
- "Bial perde milhões com fracasso do seu terceiro medicamento"
- "EasyJet aceita proposta de compra de 6 mil milhões da Castlelake"
No O Jornal Económico:
- "Calor extremo pode custar 9 mil milhões à economia"
- "Pela pátria, contra o comunismo, a esquerda e o Partido Democrata"
- "EasyJet aceita ser comprada por fundo"
- "Estrelas em alta provocam perdas de milhões nas casas de apostas"
- "Ministro promete reforçar apoio ao kiwi para incentivar exportações"
- "OPEP+ volta a aumentar produção de petróleo"
- "Refinar em Sines para ultrapassar restrições na China"
- "Angola avança com venda de 15% da Unitel na bolsa"
- "Menos malparado obriga Hipoges a diversificar negócio"
- "Comporta supera imobiliário de luxo do Algarve"
No O Jogo:
- "Pasodoble na última dança. Cristiano Ronaldo confirmou despedida na véspera do duelo ibérico nos oitavos. Mundial'2026. Portugal-Espanha. 'Será o último Mundial, interessa-me desfrutar'. 'Tentam matar-me há 23 anos, é tempo desperdiçado'"
- "Planeta do Mundial. 'Andando como um egípcio'"
- "Reportagem em Cabo Verde. A grande festa de um pequeno país"
- "Brasil 1-2 Noruega. Haaland para o samba. Avançado bisou na eliminação brasileira nos oitavos de final"
- "FC Porto. 'Somos a equipa que não tem nada e quer tudo'. André Villas-Boas apelou ao plantel para manter a ambição de há um ano"
- "LAFC ainda não desistiu de Eustáquio"
- "Benfica. O dia de Kaminski. Extremo polaco esteve na mira de Brighton e Leipzig, mas chega hoje a Lisboa"
- "Sporting. Al Ahli tenta Trincão. Clube da Arábia Saudita procura convencer leões com pouco menos de 50 MEuro"
- "Atlético de Madrid volta à carga por Hjulmand"
- "Famalicão. Gustavo Sá bate recorde nos cofres. Médio ultima mudança para o West Ham, da segunda liga inglesa"
No A Bola:
- "Portugal-Espanha. 'Sinto que vamos ganhar'. Cristiano Ronaldo fez a antevisão do grande jogo desta noite"
- "Roberto Martínez: 'Podia ser uma final fantástica, futebol ibérico é uma festa'"
- "Mundial 2026. Schjelderup e Haaland 'despedem' o Brasil. Brasil 1-2 Noruega"
- "Benfica. Kaminski em Lisboa esta semana"
- "Sporting. Trincão tentado pelas Arábias"
- "FC Porto. Há um ano chegava... Farioli"
E no Record:
- "Portugal-Espanha. 'Estou com fé', Ronaldo revela que este é o último Mundial mas acredita que não será o último jogo"
- "Derrotar os espanhóis... m, como em Aljubarrota. Lições da batalha histórica aplicadas ao futebol"
- "Roberto Martínez dá a receita. 'Precisamos de personalidade para manter o nível e a intensidade'"
- "Brasil 1-2 Noruega. Haaland afunda escrete"
- "Escândalo. Trump limpa vermelho a Balogun"
- "Sporting. Trincão a caminho da Arábia"
- "Benfica. Kaminski hoje em Lisboa. Extremo polaco assina por 5 anos"
- "FC Porto. Os novos desafios de Farioli. Cumpre um ano no Dragão"
- "Villas-Boas deixa mensagem. 'Queremos estar sempre no 1.º lugar'"