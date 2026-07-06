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Portugal espreita vista para os quartos ou para casa

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Os jornais nacionais de hoje, não apenas os desportivos, dão destaque ao jogo dos oitavos de final do Mundial, com Portugal a defrontar a vizinha Espanha nos Estados Unidos, para decidir quem segue para a próxima fase ou volta para casa. Cristiano Ronaldo, que ontem deu a cara pelo grupo, o que atesta a importância do momento (pode ser o último jogo num Mundial de futebol para o astro madeirense ou a continuidade do sonho), é naturalmente o destaque nas primeiras páginas da imprensa de hoje, como seguramente, será nas de amanhã, que todos esperamos sejam títulos positivos. 

No Correio da Manhã:

- "Quase dez anos após massacre da Beira. Vítimas de 'Monstro' sem indemnização. Pedro Dias sem dinheiro nas contas não pagou verba a que foi condenado"

- "Portugal-Espanha. Ronaldo com fé na vitória. CR7 diz que é o último Mundial, mas não quer que hoje seja o último jogo"

- "Noruega de Haaland afasta Brasil"

- "Sporting. Trincão a caminho da Arábia por 50 milhões"

- "Póvoa de Varzim. Duas irmãs morrem a trabalhar em estufa"

- "Dívidas milionárias. Caixa penhora reembolsos de IRS de Joe Berardo"

- "Setúbal. Casal deixa idosa morrer à fome, mas nega intenção"

- "Subida. Juros do aforro perto do limite"

- "Saúde. Menos pessoas com isenção de taxas moderadoras"

- "Irão. Aiatola ausente do funeral do pai"

No Público:

- "Despesa do SNS com medicamentos oncológicos triplica em dez anos"

- "250 anos dos EUA. 'Nenhum país fez mais bem ao mundo', diz Trump em festa-comício"

- "Mundial. Portugal e Espanha em Dallas: quem vai tomar conta da bola?"

- "Linha do Algarve. Mais comboios e todos eléctricos a partir de dia 19"

- "Exames do secundário. Petição pede isenção de custos na revisão de testes"

- "Trabalho. Especialistas querem IA no centro da reforma laboral"

No Jornal de Notícias:

- "Mulheres ganham menos 244 euros do que os homens para cumprir as mesmas tarefas"

- "Mundial 2026. Batalha a meio-campo no mata-mata com Espanha"

- "Haaland marca dois e manda o Brasil para casa"

- "A Seleção é a Minha Casa. 'Fico nervosa nestes jogos', confessa mãe de Bernardo Silva"

- "Cabo Verde. Euforia na chegada dos Tubarões Azuis"

- "Cinema. Sónia Araújo estreia-se na pele de Teresa, personagem numa crise conjugal"

- "Duas irmãs encontradas mortas em estufa na Póvoa do Varzim após golpe de calor"

- "Segurança Social. Reformados com pensões a dobrar já na quarta-feira"

- "Entrevista. 'É desta que o acesso à A1 em Anadia vai avançar'. Jorge Sampaio, presidente da Câmara"

No Diário de Notícias:

- "Quatro em cada dez portugueses dizem estar pior do que há um ano"

- "4 de Julho. Com eleições à vista, Trump diz que comunismo é 'ameaça mortal' aos Estados Unidos"

- "Lisboa. Evocar os cem anos de Variedades através da 'fauna' do Parque Mayer"

- "CR7. Ronaldo confirma: 'Este é o meu último Mundial. Quero desfrutar'"

- "Calor. Técnicos do INEM e médicos criticam falta de meios"

- "Incêndios. Onda de calor trouxe fogos mais cedo a Portugal e outros países do Sul da Europa"

- "França. Contagem decrescente para o veredicto que dita o futuro de Le Pen (e Bardella)"

- "Sustentabilidade. Mercado Voluntário de Carbono arranca com primeiro projeto já a emitir créditos"

- "Pedras preciosas. Por dentro da jornada das esmeraldas"

- "Jorge Pinto: 'Se a esquerda quer voltar ao poder, PS e Livre têm de estar nessa equação'"

No Negócios:

- "Conversa Capital. Ricardo Reis. 'Há uma enorme expropriação do sucesso' através da fiscalidade"

- "Despesas com saúde valem 5% dos gastos das famílias"

- "10 perguntas e respostas sobre os novos certificados do Tesouro"

- "Investidor privado. Paz no Irão vai dar mais força às bolsas. EUA são favoritos"

- "Dona do arroz Louro prepara aposta nas refeições prontas para exportar mais"

- "Bial perde milhões com fracasso do seu terceiro medicamento"

- "EasyJet aceita proposta de compra de 6 mil milhões da Castlelake"

No O Jornal Económico:

- "Calor extremo pode custar 9 mil milhões à economia"

- "Pela pátria, contra o comunismo, a esquerda e o Partido Democrata"

- "EasyJet aceita ser comprada por fundo"

- "Estrelas em alta provocam perdas de milhões nas casas de apostas"

- "Ministro promete reforçar apoio ao kiwi para incentivar exportações"

- "OPEP+ volta a aumentar produção de petróleo"

- "Refinar em Sines para ultrapassar restrições na China"

- "Angola avança com venda de 15% da Unitel na bolsa"

- "Menos malparado obriga Hipoges a diversificar negócio"

- "Comporta supera imobiliário de luxo do Algarve"

No O Jogo:

- "Pasodoble na última dança. Cristiano Ronaldo confirmou despedida na véspera do duelo ibérico nos oitavos. Mundial'2026. Portugal-Espanha. 'Será o último Mundial, interessa-me desfrutar'. 'Tentam matar-me há 23 anos, é tempo desperdiçado'"

- "Planeta do Mundial. 'Andando como um egípcio'"

- "Reportagem em Cabo Verde. A grande festa de um pequeno país"

- "Brasil 1-2 Noruega. Haaland para o samba. Avançado bisou na eliminação brasileira nos oitavos de final"

- "FC Porto. 'Somos a equipa que não tem nada e quer tudo'. André Villas-Boas apelou ao plantel para manter a ambição de há um ano"

- "LAFC ainda não desistiu de Eustáquio"

- "Benfica. O dia de Kaminski. Extremo polaco esteve na mira de Brighton e Leipzig, mas chega hoje a Lisboa"

- "Sporting. Al Ahli tenta Trincão. Clube da Arábia Saudita procura convencer leões com pouco menos de 50 MEuro"

- "Atlético de Madrid volta à carga por Hjulmand"

- "Famalicão. Gustavo Sá bate recorde nos cofres. Médio ultima mudança para o West Ham, da segunda liga inglesa"

No A Bola:

- "Portugal-Espanha. 'Sinto que vamos ganhar'. Cristiano Ronaldo fez a antevisão do grande jogo desta noite"

- "Roberto Martínez: 'Podia ser uma final fantástica, futebol ibérico é uma festa'"

- "Mundial 2026. Schjelderup e Haaland 'despedem' o Brasil. Brasil 1-2 Noruega"

- "Benfica. Kaminski em Lisboa esta semana"

- "Sporting. Trincão tentado pelas Arábias"

- "FC Porto. Há um ano chegava... Farioli"

E no Record:

- "Portugal-Espanha. 'Estou com fé', Ronaldo revela que este é o último Mundial mas acredita que não será o último jogo"

- "Derrotar os espanhóis... m, como em Aljubarrota. Lições da batalha histórica aplicadas ao futebol"

- "Roberto Martínez dá a receita. 'Precisamos de personalidade para manter o nível e a intensidade'"

- "Brasil 1-2 Noruega. Haaland afunda escrete"

- "Escândalo. Trump limpa vermelho a Balogun"

- "Sporting. Trincão a caminho da Arábia"

- "Benfica. Kaminski hoje em Lisboa. Extremo polaco assina por 5 anos"

- "FC Porto. Os novos desafios de Farioli. Cumpre um ano no Dragão"

- "Villas-Boas deixa mensagem. 'Queremos estar sempre no 1.º lugar'"

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