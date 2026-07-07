Portugal anuncia apoio de 87 mil euros para crianças afectadas

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, anunciou hoje uma contribuição de cerca de 87 mil euros para apoiar as crianças da Venezuela, afetada por terramotos em 24 de junho que causaram pelo menos 3.500 mortos.

"O governo de Portugal associa-se à iniciativa da FIFA para o fundo 'Global Citizen Education' e ao apelo da [cantora] Shakira, de apoio às crianças venezuelanas e envia desde já uma contribuição de 100.000 dólares para este projeto de inclusão, recuperação e futuro do povo amigo da Venezuela", disse o chefe do Governo português, numa publicação na rede social X.

A cantora tinha apelado a vários líderes mundiais, incluindo Luís Montenegro, para aderirem ao fundo, que apoia a educação de crianças em todo o mundo.

Numa publicação nas redes sociais, Shakira anunciou que o fundo da FIFA vai apoiar com 500 mil dólares (aproximadamente 437 mil euros, ao câmbio de hoje) organizações que ajudam crianças venezuelanas afetadas pelos sismos.

Os recursos destinam-se a contribuir para o reinício das atividades escolares, além de apoiar professores e restabelecer o acesso à educação nas áreas mais afetadas.

Segundo o jornal Expresso, Shakira elogiou o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, por se ter juntado à iniciativa, e expressou a sua vontade de que Luís Montenegro, o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, também o façam.

"Se acreditas que todas as crianças merecem sonhar, junta-te a esta iniciativa", afirma.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3.535 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há 96 cidadãos portugueses e lusodescendentes e 60 portugueses estão desaparecidos, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

Entre os 96 cidadãos portugueses mortos, em que 83 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 17 crianças e 79 adultos, indicou o MNE.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.