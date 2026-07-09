Nacional define jogos da pré-temporada

O Nacional anunciou os jogos que vai disputar durante a presente pré-temporada e que visa preparar o arranque da I Liga.

Assim, o primeiro jogo de preparação está marcado para sábado. Machico é o adversário, ‘amigavel’ que vai decorrer no Estádio da Madeira.

Depois, entre 17 e 23 deste mês, o Nacional vai realizar, em Lousada, o estágio de pré-temporada. No dia 18, às 10h30, a equipa alvinegra defronta o Leixões. No dia seguinte, 19, o Tondela é o adversário, jogo com início marcado para as 11h00. Segue-se o Leganés (Espanha) a 22 de julho, às 11h00.

O Estrela da Amadora é o adversário que vai fechar o estágio em solo continental, num encontro marcado para as 17h30 do dia 23, em Lisboa. Logo depois, a comitiva alvinegra regressa à Madeira. Antes do início da I Liga (8 e 9 e Agosto), o Nacional vai disputar o Torneio da Autonomia, no final do presente mês.