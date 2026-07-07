Região compra Edifício 2000

PATRIRAM investe cerca de 14 milhões na aquisição da maior parte do imóvel da Avenida Calouste Gulbenkian, eliminando o pagamento de rendas. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 7 de Julho.

Não obstante, o maior destaque gráfico da primeira página vai para "'Adiós' Mundial". Espanha levou a melhor e afastou Portugal da prova já nos descontos, vencendo por 1-0. Na Fan Zone do DIÁRIO uma multidão de adeptos acreditou até ao fim.

Saiba também que "‘Relação’ manda violador para a prisão". Tribunal revoga suspensão da pena aplicada no Funchal e determina o cumprimento efectivo de 4 anos e 10 meses de prisão por violação agravada de uma menor de 15 anos.

Ainda sobre o sismo na Venezuela leia tudo sobre "O hospital onde a tragédia continua". O DIÁRIO entrou, em exclusivo, na maior unidade pública de saúde da Venezuela, que recebeu cerca de 300 feridos do sismo e realizou mais de 200 cirurgias. Portugueses cozinham para as vítimas.

"Queremos abrir mais lojas na Madeira", afirma o director de Operações do Continente na Região, José Pedro Santos, em entrevista ao nosso matutino. Insígnia assinala 30 anos na Região com 17 lojas, 1.200 colaboradores e mais de 40 milhões de euros investidos entre 2021 e 2025.

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