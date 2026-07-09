Lojistas denunciam assaltos com o mesmo método

O assalto registado na manhã de ontem na loja 'ALMA', no Caniço, poderá não ter sido um caso isolado. Em declarações ao DIÁRIO, a proprietária do estabelecimento revelou ter sido contactada por várias lojistas que afirmam ter sido vítimas do mesmo esquema de furto, alegadamente praticado pelo mesmo homem.

Loja assaltada "em plena luz do dia" no Caniço A loja ALMA, situada no Edifício Tamariz, na Estrada Avelino Pinto, foi alvo de um assalto durante esta manhã.

Segundo a comerciante, após ter tornado pública a ocorrência nas redes sociais, recebeu testemunhos de outras proprietárias de estabelecimentos comerciais que relataram situações idênticas. Entre os casos referidos estão uma loja na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, outra numa superfície comercial igualmente no Funchal e um terceiro episódio ocorrido, alegadamente, na passada segunda-feira, num espaço comercial localizado no Continente de São Martinho.

De acordo com a lojista, os relatos coincidem não só na descrição do suspeito, como também no método utilizado. "É sempre o mesmo registo, a mesma figura e o mesmo estilo", afirmou ao DIÁRIO, acrescentando que as imagens de videovigilância das diferentes lojas permitem identificar diversos comportamentos repetidos.

Entre esses pormenores, refere que o homem entra sempre no estabelecimento "com a mesma mão no bolso" e recorre sempre ao mesmo esquema. Depois de escolher um artigo de baixo valor, efectua o pagamento com uma nota de elevado montante, obrigando o funcionário a abrir a caixa para dar o troco. Enquanto o dinheiro é contado, inicia uma conversa confusa, fala de forma rápida e pouco perceptível, com o objectivo de distrair a vítima.

"Ele fica à espera do troco. Quando começamos a retirar o dinheiro da caixa, começa a falar aleatoriamente coisas que ninguém percebe. A pessoa está a tentar fazer a contagem e, ao mesmo tempo, perceber o que ele está a dizer. É nesse momento que aproveita para retirar o dinheiro", descreveu.

A comerciante garante que todas as lojistas com quem falou apresentaram queixa junto da Polícia de Segurança Pública e entregaram às autoridades as respectivas imagens de videovigilância, que poderão ajudar na identificação do suspeito e na investigação dos vários casos.

O DIÁRIO contactou o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública e aguarda mais actualizações por parte das autoridades.