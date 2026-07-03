A pré-temporada do Nacional teve hoje um novo ‘capítulo’. Depois de dois dias de exames médicos e físicos, os jogadores alvinegros subiram pela primeira vez ao relvado do Estádio da Madeira.

Léo Santos, 27 anos, defesa-central brasileiro que vai para a terceira temporada no Nacional, garante que tudo está a correr bem na preparação e que em relação ao novo treinador, João Gião, ainda é cedo para tecer qualquer consideração.

“Ainda é muito cedo para falar do novo técnico. É um treinador novo, que tem os seus métodos e que terá, por isso, um jeito de trabalhar que será diferente do Tiago Margarido. O mais importante é adaptar-se o mais rápido.”

Embora ainda esteja longe o início do campeonato, Léo Santos espera e deseja que o Nacional não passe pelo sofrimento das duas últimas épocas no que se refere à luta pela permanência.

“A ideia para a nova época é evitar o sofrimento da temporada passada. Deixamos muitas vezes as coisas escaparem da nossa mão. Muitos resultados que poderiam ser positivos não aconteceram por nossa responsabilidade. Temos, por isso, que levar essa experiência para a nova temporada para que sofrermos menos e conseguirmos melhores resultados que a época passada.”