Doze dos 15 feridos no acidente do autocarro em Agualva-Cacém tiveram alta do Amadora/Sintra

Doze dos 15 feridos assistidos no Hospital Amadora/Sintra após o acidente de hoje com um autocarro no terminal de Agualva-Cacém, em Sintra, que provocou também dois mortos, já tiveram alta hospitalar, anunciou aquela unidade.

Numa nota divulgada ao final da tarde, a Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora/Sintra refere que, até às 20:00, tinham sido assistidos 15 sinistrados, um dos quais considerado muito urgente (pulseira laranja), sete urgentes (pulseira amarela) e sete pouco urgentes (pulseira verde), segundo o método de triagem de Manchester.

Ao final da tarde, dos 15 feridos admitidos naquele hospital, 12 já tinham tido alta hospitalar e três mantinham-se em observação nos Serviços de Urgência Geral, explica a unidade hospitalar, acrescentando que "os utentes têm vindo a ser observados de acordo com a respetiva situação clínica".

"As equipas médicas, de enfermagem e restantes equipas de profissionais continuam a prestar os cuidados de saúde necessários, de modo a apoiar os utentes e familiares", adianta.

O Conselho de Administração da ULS Amadora/Sintra reitera a sua profunda solidariedade para com as vítimas e respetivas famílias.

Duas pessoas morreram e 20 pessoas ficaram feridas na sequência do despiste de um autocarro da Carris Metropolitana e atropelamento que ocorreu hoje na União de Freguesias de Agualva e Mira-Sintra, informou a PSP.

"O acidente envolveu um autocarro de passageiros e várias pessoas que estavam junto à paragem. O autocarro despistou-se e colheu duas pessoas, as duas vítimas mortais. (...). Temos confirmados 20 feridos. Isolámos a área. Várias corporações de bombeiros e psicólogos estão no local a assistir vítimas e familiares", disse durante a manhã o comandante da divisão da PSP de Sintra, Francisco Alves, aos jornalistas no local.

De acordo com o comandante, as vítimas estão a ser encaminhadas para os Hospitais Amadora-Sintra e São Francisco Xavier, em Lisboa.

"As duas vitimas mortais estavam a aguardar pelo autocarro quando foram colhidas. O motorista do autocarro está a ser assistido no local", afirmou.

Francisco Alves disse ainda que a brigada de acidentes da PSP de Lisboa vai investigar as causas do acidente.