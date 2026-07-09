Turismo na Madeira cresceu acima da média mundial e europeia em 2025

O alojamento turístico na Região Autónoma da Madeira (RAM) registou 2,5 milhões de hóspedes entrados em 2025, um aumento de 8,9% face a 2024, segundo os Resultados Definitivos do Inquérito à Permanência de Hóspedes divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), em sintonia com o INE. Este crescimento superou o registado nas chegadas de turistas internacionais a nível mundial (4,0%) e na Europa (5,0%), segundo dados da Organização Mundial do Turismo. Em Portugal, o número de chegadas de turistas não residentes cresceu 3,3% em 2025, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística.

O alojamento turístico global da RAM gerou mais de 12,9 milhões de dormidas em 2025, mais 7,9% do que no ano anterior. Os residentes no estrangeiro contribuíram com cerca de 10,8 milhões de dormidas (+5,4%), representando 83,8% do total, enquanto os residentes em Portugal geraram 2,1 milhões de dormidas (16,2% do total), um aumento de 23,6%.

Considerando apenas o alojamento turístico colectivo, que inclui hotelaria, turismo no espaço rural e de habitação e alojamento local, registaram-se 12,7 milhões de dormidas em 2025, das quais 67,8% ocorreram na hotelaria e 30,0% no alojamento local, com crescimentos de 4,4% e 18,7%, respectivamente, face a 2024. O número de hóspedes entrados no alojamento colectivo atingiu 2,4 milhões, mais 9,0% do que em 2024, enquanto as dormidas aumentaram 8,3%. Entre os onze municípios da Região, destacaram-se os aumentos em Machico (+65,7%), Ribeira Brava (+24,0%), Porto Moniz (+22,3%) e Câmara de Lobos (+17,0%).

A capacidade média de alojamento turístico da RAM foi de 40.235 camas em 2025, mais 2,1% do que em 2024, distribuídas por 18.137 quartos (+1,5%). O Funchal concentrava 60,9% das camas disponíveis, seguindo-se Santa Cruz (11,2%) e Porto Santo (6,4%). O número médio de pessoas ao serviço no alojamento turístico foi de 9.083, um acréscimo de 4,7% face ao ano anterior.

O mercado alemão manteve-se como principal mercado emissor no alojamento turístico coletivo, com 19,4% do total de dormidas, seguido do britânico (16,8%) e do mercado nacional (16,2%), este último com um crescimento de 23,9%. As dormidas de não residentes totalizaram 10,7 milhões (83,8% do total), mais 5,7% do que em 2024.

A taxa líquida de ocupação-cama no alojamento turístico atingiu 68,1% em 2025, mais 1,3 pontos percentuais do que em 2024, e a taxa líquida de ocupação-quarto situou-se em 78,3%, mais 1,9 pontos percentuais. A estada média no alojamento turístico global da Região foi de 4,72 noites, ligeiramente inferior à do ano anterior (4,74 noites).

Os proveitos totais no alojamento turístico ascenderam a 887,1 milhões de euros em 2025, mais 16,6% do que em 2024, dos quais 637,0 milhões corresponderam a proveitos de aposento (+17,8%). O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) atingiu 97,03 euros, mais 16,2%, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) situou-se em 123,86 euros, mais 13,3%.

Nos campos de golfe da Região realizaram-se 85.312 voltas em 2025, mais 8,0% do que em 2024, gerando cerca de 4,5 milhões de euros em receitas, mais 12,9%.

No movimento de passageiros em navios de cruzeiro, entraram na RAM 331 navios em 2025, mais 15 do que em 2024, com o registo de 729,8 mil passageiros em trânsito, um aumento de 1,8%. O Porto do Funchal recebeu 728,2 mil desses passageiros, maioritariamente de origem europeia (89,2%), com destaque para os mercados alemão (38,6%) e britânico (37,8%).