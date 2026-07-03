Mais 2,5% de vacinas administradas na Região em 2025

As inoculações administradas na Madeira aumentaram 2,5% em 2025, totalizando 132.524 administrações, mais 3.231 do que em 2024 (129.293). Os dados foram hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) que salienta que no âmbito do Plano Regional de Vacinação (PRV), foram administradas 69.947 inoculações, o que representa um acréscimo de 15,9% face ao ano anterior (60.353).

A disponibilização destes dados relativos ao número de inoculações administradas na Região em 2025, discriminadas por tipo de vacina, é informação fornecida pela Direção Regional da Saúde (DRS) que, no ano passado, adaptou para a Região as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS), substituindo no Plano Regional de Vacinação as vacinas MenC (contra doença invasiva por Neisseria meningitidis do grupo C) e Pn13 (contra infeções por Streptococcus pneumoniae de 13 serotipos) pelas vacinas MenACWY (contra doença invasiva por Neisseria meningitidis dos grupos A, C, W e Y) e Pn20 (contra infeções por Streptococcus pneumoniae de 20 serotipos), respetivamente. As vacinas contra a hepatite A (VHA) e contra o Rotavírus passaram também a ser administradas a grupos de risco, à semelhança da vacina BCG (contra a tuberculose), esclareceu a DREM.

Foto DREM

Assim, mais em específico, entre as vacinas do PRV, a vacina Td (tétano e difteria) registou 18.403 inoculações, mais 2,1% do que em 2024 (18.017), representando 26,3% do total de inoculações do plano. A vacina Pn20 contabilizou 10.569 doses, correspondendo a 15,1% das inoculações do PRV, enquanto a vacina HPV9 (contra o vírus do Papiloma humano de nove genótipos) registou 6.393 doses, mais 7,7% do que no ano anterior (5.935).

As inoculações Extra PRV totalizaram 60.253 doses, menos 9,5% do que em 2024 (66.560), destaca, sendo que a vacina contra a gripe VAG Trivalente (dose padrão) representou 51,4% das vacinas Extra PRV (30.972 doses) e a VAG Trivalente (dose elevada) 23,5% (14.186 doses)", mas o maior contributo para a quebra deu-se com a vacinação contra a Covid-19 que registou um decréscimo de 14,4% face a 2024 e representou 17,3% do total de vacinas Extra PRV.

Relativamente às outras imunizações e provas, registaram-se 2.324 administrações em 2025, menos 2,4% do que em 2024 (2.380). O número de provas tuberculínicas realizadas passou de 69 em 2024 para 32 em 2025, conclui.