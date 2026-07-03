Oceano em alerta: a oportunidade da Madeira na nova rede europeia de observação

Em maio, a 11.ª Conferência Internacional EuroGOOS deixou um aviso claro à Europa: o oceano está sob pressão crescente e já não é possível gerir costas, riscos e economia azul com informação fragmentada e descontínua. Reunidos em Larnaca, cientistas, técnicos e decisores defenderam uma nova geração de observação oceânica, mais integrada, permanente e útil para a segurança, a sustentabilidade e a resposta aos eventos extremos. Para a Madeira, esta mensagem não é apenas um alerta: é também uma oportunidade concreta para afirmar o Observatório Oceânico da Madeira, com participação da ARDITI, como plataforma atlântica de referência na nova rede europeia de observação.

A mensagem central foi simples e contundente: sem observação contínua do mar não há segurança costeira, não há planeamento marítimo sólido, não há política climática séria. Os participantes nesta conferência, onde se incluiu a ARDITI, identificaram problemas bem conhecidos — fragmentação entre países, financiamento curto e irregular, partilha de dados ainda insuficiente — e apontaram o caminho: cooperar mais, integrar melhor, planear a longo prazo.

A conferência destacou cinco grandes prioridades: inovação nas observações e previsões, transformação digital, envolvimento dos utilizadores, melhor governação e monitorização da “crise planetária tripla” — clima, biodiversidade e poluição. Falaram-se de previsões costeiras de alta resolução que integrem atmosfera, oceano, ondas e ecossistemas; de novos instrumentos, como o ADN ambiental, para acompanhar a biodiversidade; e de inteligência artificial aplicada ao controlo de qualidade de dados e à previsão, sempre complementando, e não substituindo, os modelos físicos.

O que é que isto tem a ver com a Madeira? Tudo. As recomendações europeias falam diretamente da nossa realidade: eventos extremos costeiros, segurança nos portos e marinas, qualidade das águas balneares, pressão sobre os ecossistemas, expansão de atividades como a aquacultura ou as energias renováveis no mar. Precisamos de saber mais e melhor sobre o que se passa no oceano que nos rodeia — não apenas em campanhas pontuais, mas com sistemas operacionais permanentes.

É aqui que entra o Observatório Oceânico da Madeira, com participação da ARDITI. A Região tem condições únicas para ser um “laboratório vivo” atlântico de novas soluções de observação: testar sensores e plataformas autónomas, integrar modelos numéricos de alta resolução, desenvolver produtos de previsão úteis para a busca e salvamento, pescas, turismo marítimo e ordenamento do espaço marítimo. A conferência sublinhou igualmente o potencial da ciência cidadã e de sensores de baixo custo ligados a plataformas digitais, um papel onde escolas, clubes náuticos e operadores marítimo-turísticos madeirenses podem ser parceiros ativos.

A conferência EuroGOOS foi clara ao defender financiamento estável, dados abertos e sistemas operacionais permanentes, capazes de responder ao clima, à biodiversidade, à poluição e à segurança marítima de forma articulada. Para a Madeira, isso traduz-se numa escolha estratégica: encarar o oceano apenas como cenário ou tratá-lo como infraestrutura crítica, investindo num observatório moderno, integrado e útil para a Região. Num tempo de oceano em alerta, a maior oportunidade da Madeira pode estar precisamente em saber observar melhor o mar que define o seu presente e condiciona o seu futuro.