Madeirenses entendem decisão de Ronaldo em despedir-se dos Mundiais

Os madeirenses concordam que o conterrâneo Cristiano Ronaldo fez bem em anunciar que este foi o seu último Mundial pela seleção portuguesa de futebol, uma vez que a idade "já pesa", enaltecendo o legado do capitão.

Após a derrota de segunda-feira diante da Espanha (1-0), em jogo dos oitavos de final do Mundial decidido com um golo de Mikel Merino, Ronaldo admitiu, antes e depois da partida, ter feito o seu último jogo num Campeonato do Mundo.

Para João Miranda, natural e residente no Funchal, o conterrâneo, que iniciou o trajeto de futebolista no Andorinha, continua a ser o "melhor ponta de lança português", sendo que prova disso são os três golos apontados no Campeonato do Mundo.

Ainda assim, o jovem, de 19 anos, respeita a decisão do capitão, até porque a idade "já pesa", mas deixa claro que o interesse pela seleção vai diminuir.

"Vou ser sincero, só via os jogos pelo Cristiano. A equipa joga pouco e não há um fio condutor. Sinceramente, não sei se vou continuar a acompanhar a seleção", notou.

Por sua vez, João Barros, natural de Câmara de Lobos, reconhece o "instinto e faro de golo" do avançado, de 41 anos, mas salienta que a idade tem muita influência na quebra de rendimento recente, acrescentando ainda que o "estatuto de intocável" prejudica a formação das 'quinas'.

"Ronaldo não é a seleção. Faz parte dela, mas não é um todo. Chego mesmo a dizer que esta joga muito melhor sem a pressão de o ter em campo", comentou.

Barros, de 34 anos, não esquece o passado recheado de conquistas do conterrâneo, porém, diz que é tempo de seguir, sendo que a própria equipa nacional parece "frustrada" pela constante utilização de Cristiano em todos os encontros.

Mais contida, Célia Oliveira, de 55 anos e também de Câmara de Lobos, prefere guardar as "boas memórias" do jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita, desejando que este continue a jogar por mais alguns anos no clube, mesmo que deixe de atuar por Portugal.

"Sou da opinião que o Ronaldo deve deixar a seleção. Até para ele, este clima já não é positivo e ele também precisa de se resguardar. Ele já nos deu tanto e agora é altura de sair, mas espero que continue a jogar pelo seu clube até chegar aos 1.000 golos", notou.

Recordista mundial de jogos, com 233 internacionalizações 'AA', e de golos, com 146, Cristiano Ronaldo já conquistou o Europeu2016 e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, ao serviço da formação das 'quinas'.

Ronaldo esteve presente em seis fases finais de Europeus, desde 2004 até 2024, e cumpriu sexta presença em Mundiais, de 2006 a 2026, sendo mesmo o único jogador da história a marcar em seis edições diferentes de campeonatos do mundo.

Já no Mundial2026 tornou-se também no jogador mais velho de sempre a representar Portugal e no melhor marcador luso em fases finais, juntando a recordes como o maior número de jogos, vitórias e golos por seleções na história do futebol mundial.

Com o golo frente à Croácia, no triunfo por 2-1 nos 16 avos de final, o avançado tornou-se também no futebolista mais velho a marcar na fase eliminar de um Campeonato do Mundo, com 41 e 107 dias.