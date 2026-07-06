Portugal eliminado do Mundial

Ponto final na aventura portuguesa no Mundial’2026. Portugal perdeu esta segunda-feira diante da Espanha, por 0-1, em jogo dos oitavos-de-final da competição. Mikel Merino apontou o único golo, mesmo a terminar, aos 90+1.

Em Dallas, nos Estados Unidos, os espanhóis foram quase sempre mais perigosos e ameaçaram com frequência a baliza de Diogo Costa. De resto, o guarda-redes português ainda foi adiando o mais possível o golo espanhol. Até que a ‘resistência’ terminou aos 90.

Portugal teve a sua melhor ocasião de golo ainda na primeira parte, num remate de Nuno Mendes à barra, aos 41 minutos. Ainda assim, mesmo nos primeiros 45 minutos o ascendente foi espanhol.

Na segunda parte, sobretudo a partir do minuto 60, Espanha voltou a crescer no jogo. Até que marcou por Mikel Merino, mesmo a terminar o jogo.