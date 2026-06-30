Protecção Civil da Madeira assinala Dia Mundial das Redes Sociais em parceria com a VOST Portugal

O Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira e a VOST Portugal assinaram um protocolo de colaboração para reforçar a informação pública e diversificar os canais de comunicação antes, durante e depois de uma emergência. O acordo, celebrado a propósito do Dia Mundial das Redes Sociais (hoje, 30 de Junho), visa ampliar a divulgação de avisos oficiais e recomendações de autoprotecção à população da Madeira face a cenários como incêndios, fenómenos meteorológicos adversos ou acidentes graves.

Com esta parceria, a Protecção Civil regional pretende garantir uma informação mais célere, acessível e credível, focando-se no combate à desinformação nas redes sociais e no reforço da literacia digital dos cidadãos. Segundo Richard Marques, presidente do SRPC, a rapidez da informação é hoje tão importante como a rapidez da resposta operacional. E sublinha a importância de garantir o acesso a dados validados em tempo útil.

A VOST Portugal é uma associação de voluntários digitais especializados em informação de crise e uma entidade de referência europeia na gestão do risco e inovação tecnológica. Distinguida internacionalmente pelo seu papel no voluntariado digital, a associação participa em diversos projectos europeus de resiliência climática e combate à desinformação, trazendo essa experiência para fortalecer a segurança e a resiliência da comunidade madeirense.