Ucrânia ataca com drones refinarias russas nas regiões de Saratov e Tartaristão

A Ucrânia atacou durante esta madrugada refinarias russas nas regiões de Saratov e Tartaristão, segundo informação recolhida em várias redes sociais e meios de comunicação russos e ucranianos.

O canal ucraniano Exilenova+, especializado em informações sobre ataques de drones contra a retaguarda russa, relatou durante a madrugada e manhã de hoje ofensivas contra a refinaria de Saratov e contra uma empresa petroquímica no Tatarstão.

A plataforma de notícias independente russa Astra indicou que um dos drones caiu na zona industrial onde operam várias empresas, entre elas a TAIF-NK, petroquímica que processa mais de 8 milhões de toneladas anuais de crude e gás condensado, e outro atingiu uma refinaria da Tatneft com capacidade de processamento de 16,2 milhões de toneladas de petróleo por ano.

O governador de Saratov, Roman Busargin, informou na rede russa de mensagens MAX que "como consequência do ataque de drones inimigos há danos em infraestruturas críticas".

"Há feridos, todos a receber a assistência médica necessária. Uma pessoa morreu. As nossas profundas condolências aos familiares e próximos. A família receberá o apoio necessário", acrescentou.

Por sua vez, o presidente da câmara de Saratov, Igor Molchanov, acrescentou no seu canal de MAX que, após o ataque, ficaram danificados os vidros de várias instituições civis na cidade.

No sul da Rússia, dois petroleiros que se dirigiam para o porto de Rostov foram atingidos por drones ucranianos, segundo informou no Telegram o governador da região de Rostov, Yury Slyusar, que assinalou que "duas pessoas ficaram ligeiramente feridas".

"Os petroleiros não transportavam carga, não houve derrame de hidrocarbonetos", acrescentou.

Segundo Slyusar, durante o ataque foram repelidos cerca de 70 drones sobre onze distritos da região.

Na região de Voronezh foi atacado o aeródromo militar de Borisoglebsk, base de caças Su-34, Su-35S e Su-30SM da Força Aérea russa, segundo informou o canal Astra.

O governador local, Alexandr Gusev, confirmou na rede de mensagens Telegram o ataque, limitando-se a assinalar um incêndio numa "infraestrutura crítica de um dos municípios" da região.

O Ministério da Defesa da Rússia reportou também o derrube de 415 drones ucranianos de asa fixa sobre 17 regiões russas, na península anexada da Crimeia e nos mares Negro e de Azov.