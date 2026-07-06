Trabalhador sofre queda fatal em Machico

Um trabalhador, na faixa etária dos 40 anos, morreu esta segunda-feira na sequência de uma queda do quarto andar de um edifício, em Machico.

O alerta foi dado às 14h24, tendo os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizado uma ambulância com dois elementos para o local. Também a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foi accionada.

Apesar das manobras de reanimação efectuadas no local, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local.