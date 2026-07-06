Vídeo dos melhores momentos da primeira edição do Madeira Festival em Londres

Ontem terminou a primeira edição do Madeira Festival em Purley, nos arredores de Londres, organizado pelo restaurante ‘O Farol’, de emigrantes madeirenses naturais de Santana.

Neste evento participaram cerca de 50 artistas e músicos madeirenses, destacando-se as cinco bandas: Miro Freitas, Tiago Sena, Roni de Melo, Ernesto Macedo e Vasco Freitas com os Galáxia. Actuaram ainda os artistas radicados em Londres Paulino Santis e os filhos (Sergio Santis e Diego Santos), Lúcia Macedo, Duo Madeirense, Andréia Ferreira e também o cantor Vítor Sousa.

Para além destes artistas, participaram neste festival três grupos de folclore fundados no Reino Unido, nomeadamente o grupo de animação 'Alma Portuguesa', de Crawley, o Grupo 'Tradições de Portugal' e o Grupo 'Raízes Lusitanas'.