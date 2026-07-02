Um morto em ataque de Kiev a refinaria a 450 quilómetros de Moscovo

Pelo menos uma pessoa morreu hoje num ataque da Ucrânia a uma refinaria da Lukoil em Kstovo, na região de Nizhni Nóvgorod, a cerca de 450 quilómetros a leste de Moscovo, anunciaram as autoridades locais.

Este ataque causou também quatro feridos, um dos quais precisou de ser hospitalizado, escreveu o governador local, Gleb Nikitin, na aplicação de mensagens russa MAX.

Nikitin indicou que, durante a madrugada, as defesas antiaéreas russas abateram 30 drones ucranianos.

A queda de fragmentos dos drones causou "danos não críticos" a uma instalação industrial e a várias habitações, afirmou o responsável.

This morning, Ukrainian drones attacked the Kstovo Oil Refinery in Nizhny Novgorod Oblast.



Large fires broke out after the strike. One of the targets was the AVT-6 primary oil processing unit. pic.twitter.com/tnQe87jFgS — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) July 2, 2026

A Ucrânia confirmou o ataque à refinaria, referindo que as instalações de processamento primário de petróleo bruto ficaram danificadas, e publicou fotografias dos danos.

A Lukoil indicou no portal oficial que a refinaria de Kstovo é uma das maiores do género na Rússia.

Esta madrugada, as defesas antiaéreas russas "intercetaram e destruíram 327 drones ucranianos de asa fixa" sobre 18 regiões da Rússia, a península anexada da Crimeia e os mares Negro e de Azov, de acordo com o relatório matinal do Ministério da Defesa russo na MAX.

Entretanto, pelo menos 13 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas num ataque maciço lançado hoje pelas forças russas contra Kiev, indica um balanço provisório do serviço de emergências da Ucrânia.

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klichko, apontou na plataforma de mensagens Telegram que se registaram danos materiais em edifícios residenciais e outras infraestruturas civis em cinco áreas da capital. Além disso, estimou que 70 pessoas foram já hospitalizadas.