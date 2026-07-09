Vários feridos em ataque numa escola secundária na Alemanha

Várias pessoas ficaram feridas ontem num ataque numa escola secundária em Schongau, na Baviera, e um suspeito foi detido, avançaram as autoridades locais que estão ainda a apurar o número exato de feridos.

"Neste momento, sabemos que várias pessoas ficaram feridas no Welfen Gymnasium. Um suspeito foi detido", indicaram as forças policiais da Baviera no X, apelando à população para que "evite a zona", mas sem fornecer quaisquer pormenores sobre a natureza do ataque ou do incidente.

"O número de pessoas afetadas e a gravidade dos seus ferimentos estão a ser apurados", acrescentou a polícia.

Uma porta-voz da polícia indicou que "a identidade do suspeito ainda tem de ser apurada, tal como o número e o estado dos feridos".

De acordo com o jornal alemão Bild, o suspeito foi identificado como um menor de 16 anos.

Segundo a mesma fonte, também não é claro que arma foi utilizada pelo alegado agressor, recusando-se a confirmar as informações da imprensa local que referem um ataque com faca.

Por outro lado, a porta-voz indicou que os agentes de polícia suspeitavam de uma situação de "amok", termo utilizado para designar um ato deliberado motivado por uma loucura assassina.

Foi criado um ponto de acolhimento para os familiares dos alunos do ensino básico e secundário num quartel de bombeiros desta localidade de cerca de 12.000 habitantes, situada a menos de 100 quilómetros a sudoeste de Munique, de acordo com a conta X da polícia.

A Alemanha tem vivido, nos últimos anos, vários ataques em escolas e mercados por todo o país.

O mais recente num estabelecimento escolar ocorreu em setembro de 2025, quando um kosovar de 17 anos feriu gravemente uma professora de 45 anos ao esfaqueá-la num centro de formação profissional em Essen.

O suspeito também tinha ferido um homem escolhido ao acaso na rua e o porteiro de uma escola primária.

Antes disso, em janeiro de 2022, um alemão de 18 anos matou a tiro uma estudante numa sala de aula da Universidade de Heidelberg (sudoeste) e feriu outros três estudantes, antes de se suicidar.

Entre os casos mais mortíferos, a 11 de março de 2009, um adolescente de 17 anos perpetrou um massacre na sua antiga escola secundária em Winnenden, perto de Estugarda.

Matou 15 pessoas --- nove alunos, três professoras e três transeuntes --- antes de se suicidar.

A 26 de abril de 2002, 16 pessoas, incluindo 12 professores, uma secretária, dois alunos e um polícia, foram mortas a tiro num liceu de Erfurt (leste), por um homem enlouquecido de 19 anos que, em seguida, se suicidou.

Outros massacres deste tipo ocorreram noutros locais.

No final de junho, um pai a quem tinha sido retirada a custódia do seu bebé matou, com uma arma de fogo, seis pessoas que trabalhavam num centro de acolhimento para mães e crianças em Stade, uma cidade no norte da Alemanha.