Sobe para seis o número de mortos em tiroteio na Alemanha

O número de mortos na sequência de um tiroteio na cidade alemã de Stade subiu para seis, anunciou hoje a polícia, que detalhou o crime como uma "tragédia familiar" após a detenção do atirador.

"Não se trata aqui de um feminicídio nem de nada do género", acrescentou um porta-voz da polícia, referindo, sem dar mais pormenores, uma ligação com "o centro de apoio aos jovens" onde ocorreu o tiroteio, e que também alberga um centro de acolhimento para mães e crianças.

Além das seis vítimas mortais também se registou um ferido.

O balanço inicial dava conta de pelo menos cinco mortos e de feridos, sem referir o número exato.

No início da tarde, a polícia de Stade tinha afirmado estar a realizar uma operação de grande envergadura na rua Dankerstrasse, fora do centro da cidade com 50.000 habitantes que fica a cerca de 40 quilómetros de Hamburgo, avançou a emissora pública NDR.

Na rua Dankerstrasse existe um centro de acolhimento para mulheres grávidas, mães com filhos pequenos e crianças com menos de 06 anos.

Embora a polícia tivesse anunciado rapidamente a detenção de dois suspeitos, indicou posteriormente que "o principal suspeito foi detido".

"Outras duas [pessoas] estão a ser alvo de medidas policiais", uma vez que uma eventual "participação no crime está a ser investigada", indicou um comunicado das autoridades divulgado no final da tarde.

O alegado atirador foi detido na companhia de uma mulher, de acordo com um porta-voz da polícia entrevistado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A mesma fonte não fez qualquer referência à terceira pessoa e não quis dar mais pormenores, nomeadamente sobre o motivo do crime.

A pessoa ferida encontra-se em estado estável, precisou o porta-voz, que indicou ainda que todas as vítimas mortais são adultos e que as vítimas são de ambos os sexos.

De acordo com um comunicado da polícia, já não existe qualquer "perigo para a população".

O jornal diário alemão Bild divulgou um vídeo apresentado como sendo o da detenção de duas pessoas em que se vê um carro, com um pneu traseiro furado, forçado a parar por um destacamento maciço de forças policiais.

Polícias a pé intervêm, enquanto se avista um bloqueio policial no final da estrada.

O condutor sai do carro e deita-se na estrada antes de ser imobilizado pelos agentes.

Momentos antes, um representante da Câmara Municipal de Stade tinha declarado que um jardim de infância e uma escola se situavam nesse mesmo bairro e que esses locais não tinham sido alvo de ataques.

"Estamos contentes por os nossos colaboradores, as crianças do jardim de infância e da escola primária estarem bem, e agradeço aos agentes da polícia pela sua intervenção", afirmou num comunicado o vereador Carsten Brokelmann, em nome do executivo municipal.

A Alemanha tem registado vários tiroteios mortais nos últimos anos, alguns cometidos por motivos políticos, outros por motivos pessoais.