Paraguai elimina a Alemanha e segue para os oitavos do Mundial
Os tetracampeões mundiais caem nos dezasseis-avos, em Foxborough, num desfecho que abala os favoritos.
A Alemanha está fora do Mundial 2026. No Gillette Stadium, em Foxborough, o Paraguai venceu por 5-4 nos dezasseis-avos de final e afastou os tetracampeões mundiais logo na primeira eliminatória a eliminar, carimbando o apuramento para os oitavos e assinando uma das maiores surpresas do torneio.
Sentença em Foxborough
O Paraguai protagonizou o resultado mais sonante até aqui da fase a eliminar do Mundial 2026, ao bater a Alemanha por 5-4 no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts. A selecção sul-americana segue para os oitavos de final; a Alemanha, uma das principais candidatas e quatro vezes campeã do mundo, faz as malas na ronda dos 32.
Foi um encontro de muitos golos — nove ao todo — que manteve o equilíbrio e a incerteza até ao apito final, com o Paraguai a impor-se pela margem mínima e a resistir ao poderio alemão. O desaire é particularmente pesado para uma selecção habituada a chegar às fases decisivas das grandes competições, e que aqui vê interrompido o percurso muito antes do esperado.
Um golpe à hierarquia do torneio
O triunfo confirma o Paraguai como um dos rostos da reviravolta na hierarquia do Mundial alargado a 48 selecções, em que a fase a eliminar arranca já nos dezasseis-avos. Para os guaranis, trata-se de um regresso ruidoso aos palcos grandes do futebol mundial; para a Alemanha, de uma eliminação precoce que deixará marca.
A partida, da ronda dos 32, foi dirigida pelo árbitro marroquino Jalal Jayed, que já havia orientado a Alemanha na fase de grupos desta edição.
Com este resultado, o Paraguai garante presença nos oitavos de final, onde tentará prolongar a caminhada surpreendente. A Alemanha, por seu lado, encerra a participação no Mundial 2026 mais cedo do que alguma vez se previu, num desfecho que obrigará a uma reflexão profunda.
Ficha do jogo
Resultado: Alemanha 4-5 Paraguai
Prova: Campeonato do Mundo 2026 — dezasseis-avos de final (ronda dos 32)
Recinto: Gillette Stadium, Foxborough (Massachusetts)
Árbitro: Jalal Jayed (Marrocos)
Apurado: Paraguai, que avança para os oitavos de final