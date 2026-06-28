Pelo menos dois mortos e 16 feridos em ataque aéreo russo em Zaporizhi

Pelo menos duas pessoas morreram e 16 ficaram feridas após um ataque aéreo russo contra o centro da cidade ucraniana de Zaporizhia, que está sob controlo total da Ucrânia, indicaram hoje as autoridades locais.

O chefe da Administração Regional de Zaporizhia, Ivan Fedorov, confirmou este último balanço nas redes sociais, indicando que uma das vítimas mortais é uma mulher de 53 anos e está a ser investigada a identidade da outra vítima mortal.

Zaporizhia, no sudeste do país, tem sido um alvo de constantes ataques pelo Exército russo desde que a guerra na Ucrânia começou, em fevereiro de 2022.

Um dos últimos ataques, ocorrido no passado a 21 de junho, causou pelo menos cinco mortos e 21 feridos.