Pelo menos cinco mortos em tiroteio no norte da Alemanha

Pelo menos cinco pessoas morreram hoje num tiroteio na cidade de Stade, no norte da Alemanha, e um suspeito foi detido, segundo os meios de comunicação locais.

A polícia de Stade afirmou estar a realizar uma operação de grande envergadura numa zona fora do centro da cidade com 50.000 habitantes que fica perto de Hamburgo, avançou a emissora pública NDR.

De acordo com a emissora de televisão privada NTV, o tiroteio ocorreu num centro de acolhimento para menores e o alegado agressor foi detido.