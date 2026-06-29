Brasil e Alemanha entram na fase a eliminar

O Brasil, única seleção cinco vezes campeã do mundo (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), e a Alemanha, quatro vezes (1954, 1974, 1990 e 2014), iniciam hoje a fase a eliminar da 23.ª edição do Mundial2026 de futebol.

Após vencer o Grupo C, o 'escrete' defronta nos 16 avos de final o Japão, segundo do agrupamento F, a partir das 18:00 (horas em Lisboa), em Houston, nos Estados Unidos.

Pouco depois, às 21:30, a 'mannschaft', primeira do Grupo E, enfrenta o Paraguai, terceiro da 'poule' D, em Foxborough.

O vencedor deste embate vai encontrar nos oitavos de final a França ou a Suécia, que se defrontam na quinta-feira, enquanto quem levar a melhor do encontro entre brasileiros e japoneses vai lutar por um lugar nos 'quartos' com Noruega ou Costa do Marfim.