Bom dia!

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, 9 de Julho, dá conta que as exportações do bordado aceleram. Volume de negócios cresce 20% no primeiro semestre e aproxima 2026 de um dos melhores anos da última década, num sector que tem registado instabilidade, para ler na página 7.

Chegou sem nada e construiu um império

João Capontes desembarcou na Venezuela aos 13 anos, sem dinheiro. Meio século depois lidera um grupo com cerca de cinco mil trabalhadores * Carla Veloza Gomez perdeu tudo e só quer voltar à Madeira. Página 14 a 15.

‘Chef’ José Avillez vai abrir espaço na Marina do Funchal, leia na página 6.

Contrato de gás faz disparar contratação pública de Maio.

Saiba ainda que Música para curar a solidão. Projecto pioneiro leva música, alegria e esperança aos doentes internados, na página 25 do seu DIÁRIO.

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