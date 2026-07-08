Mais de uma centena de formandos conclui acções de valorização do artesanato tradicional

Um total de 112 formandos recebeu, esta quarta-feira, os certificados de conclusão de 12 acções de formação dedicadas à valorização do artesanato tradicional madeirense, numa cerimónia realizada no Museu de Electricidade – Casa da Luz.

As formações decorreram no âmbito de um contrato-programa entre a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e a Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, com o objectivo de preservar os saberes tradicionais, transmitir técnicas artesanais e reforçar as competências dos participantes.

Na ocasião e segundo o comunicado remetido, o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, destacou a importância do artesanato para a identidade regional. "O artesanato representa a identidade cultural de um povo. Cada peça carrega tradições, técnicas e histórias que passam de geração em geração, e que temos a obrigação de preservar e divulgar", afirmou.

O governante considerou ainda esta parceria com a ACAPORAMA estratégica para a salvaguarda, valorização e desenvolvimento sustentável da produção artesanal tradicional da Região. Sublinhou igualmente que estas acções contribuem para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais dos formandos, promovendo simultaneamente a ocupação dos tempos livres e a socialização das populações, sobretudo nas localidades menos povoadas.

A oferta formativa incidiu em várias artes e ofícios tradicionais, entre os quais tecelagem, Bordado Madeira, figurado de palha de milho, palmito, bonecas de massa e costura criativa. As acções foram desenvolvidas em colaboração com as Casas do Povo de São Roque do Faial, Campanário, Ponta do Sol, Gaula, Câmara de Lobos, São Roque, Curral das Freiras, São Martinho e Ribeira Brava.

A cerimónia incluiu ainda uma exposição dos trabalhos realizados pelos formandos ao longo das acções de formação, permitindo dar a conhecer as técnicas e competências adquiridas.

Segundo a tutela, a iniciativa pretende reforçar a valorização do artesanato madeirense e assegurar a continuidade de conhecimentos e técnicas que fazem parte do património cultural da Região.