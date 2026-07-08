Aquisição de canetas de adrenalina para alergias graves tem aumentado na Madeira

A aquisição de canetas de adrenalina para doentes com alergias graves tem aumentado na Madeira desde que passaram a ser comparticipadas a 100%, tendo passado de 196, em 2021, para 552 no ano passado, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) da Região Autónoma da Madeira assinala o Dia Mundial da Alergia e indica que, desde o final de 2020, quando os autoinjetores de adrenalina começaram a ser comparticipados na totalidade, até dezembro do ano passado, foram adquiridos 1.876.

"A injeção de adrenalina é a primeira opção para o tratamento de emergência às reações alérgicas graves, que surgem como resposta exagerada do sistema imunológico ao contacto com a substância que provoca alergia, sendo as causas mais comuns dessa reação os alimentos, os fármacos e as picadas de insetos", destaca o instituto.

Citada na nota, a presidente do ISAÚDE, Rubina Silva, realça que "são situações que requerem uma resposta rápida e que podem ser fatais em poucos minutos se o tratamento não for iniciado".

A comparticipação a 100% deste medicamento permitiu que as pessoas consigam reverter os sintomas "e salvar até a própria vida".

Em 2021, o primeiro ano com dados completos, a comparticipação por parte da autoridade regional foi de cerca de 10 mil euros, sendo que, em 2025, ultrapassou os 32,8 mil euros.

Para beneficiar do apoio na totalidade é necessário que a prescrição médica identifique expressamente a Portaria n.º 257-A/2020, que estabelece o regime excecional para a comparticipação deste tipo de medicamentos, refere o instituto.