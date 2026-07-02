Doente urgente transportado para a Madeira
Um helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 – 'Pumas' da Força Aérea Portuguesa realizou, durante a tarde de ontem, uma missão de evacuação médica entre o Porto Santo e a Madeira.
Segundo a informação divulgada pela Força Aérea, a aeronave foi empenhada para transportar, com carácter de urgência, um doente que necessitava de cuidados de saúde diferenciados.
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