Doente urgente transportado para a Madeira

Um helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 – 'Pumas' da Força Aérea Portuguesa realizou, durante a tarde de ontem, uma missão de evacuação médica entre o Porto Santo e a Madeira.

Segundo a informação divulgada pela Força Aérea, a aeronave foi empenhada para transportar, com carácter de urgência, um doente que necessitava de cuidados de saúde diferenciados.