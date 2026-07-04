Incêndio de Vouzela faz dois feridos graves

O incêndio que lavra desde quinta-feira em Vouzela continua a suscitar grande preocupação às autoridades e já provocou dois feridos graves, enquanto os fogos que deflagraram em Setúbal e Barcelos foram entretanto dominados.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), um homem de 55 anos sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau quando tentava combater as chamas. Um outro homem, de 34 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um traumatismo craniano ao cair de uma carrinha particular que transportava água para apoio ao combate ao incêndio. Ambos foram transportados por helicópteros do INEM para unidades hospitalares.

O fogo teve início às 03h04 de quinta-feira, em Tourelhe, na freguesia de Cambra, concelho de Vouzela, tendo posteriormente alastrado aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, no distrito de Viseu, e ainda a Águeda, no distrito de Aveiro.

De acordo com o comandante Pedro Araújo, da ANEPC, este continua a ser um dos incêndios que mais preocupa as autoridades. Pelas 05h00 deste sábado estavam mobilizados para o local 1.108 operacionais, apoiados por 368 viaturas.

Entretanto, o incêndio que deflagrou na quinta-feira em Monte de Frelães, no concelho de Barcelos, entrou em fase de resolução às 00h35. No local permaneciam, durante a madrugada, 82 operacionais apoiados por 29 viaturas.

Já em Setúbal, um incêndio que teve origem numa viatura e se propagou a uma zona de mato foi dado como dominado à 01h00. O fogo provocou dez feridos ligeiros — oito bombeiros e dois civis — e levou, por precaução, à evacuação de 25 habitações, num total de cerca de 60 pessoas. A circulação na área encontra-se normalizada.