83 acidentes numa semana com 6 detidos por álcool ao volante

O Comando Regional da PSP da Madeira informou que, entre 26 de Junho e 2 de Julho, foram registados 83 acidentes de viação na Madeira, dos quais resultaram 31 feridos ligeiros e 3 feridos graves, sem qualquer vítima mortal.

O concelho do Funchal liderou a sinistralidade, com 29 acidentes, seguindo-se Santa Cruz e Ponta do Sol, ambos com 9 ocorrências, e a Ribeira Brava, com 8. Câmara de Lobos registou 6 acidentes, Machico 8, Porto Santo 4, Calheta 3, Porto Moniz 3 e São Vicente e Santana com 2 acidentes cada.

Quanto à tipologia dos sinistros, a PSP aponta 56 colisões, 18 despistes, 6 atropelamentos e 3 acidentes classificados como outros, confirmando a predominância das colisões na sinistralidade rodoviária semanal.

No mesmo período, no âmbito da fiscalização rodoviária, foram detidas 10 pessoas por crimes rodoviários, das quais 6 por condução sob o efeito do álcool e 4 por condução sem habilitação legal.