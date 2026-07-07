Mais um dia de Verão na Madeira

A Madeira deverá registar, esta terça-feira, 7 de Julho, mais um dia marcado pelo tempo estável, com céu em geral pouco nublado e temperaturas elevadas, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O vento deverá soprar fraco em todo o arquipélago, com intensidade inferior a 15 quilómetros por hora.

No Funchal, prevê-se igualmente céu em geral pouco nublado e vento fraco.

As temperaturas deverão variar entre os 20 e os 26 graus Celsius na capital madeirense, enquanto no Porto Santo oscilarão entre os 20 e os 27 graus.

Devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, o IPMA mantém os avisos em vigor no arquipélago. As regiões montanhosas da Madeira continuam sob aviso laranja, o segundo mais grave na escala meteorológica, enquanto a Costa Norte, a Costa Sul e o Porto Santo permanecem sob aviso amarelo.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de Norte/Nordeste inferiores a um metro. Na Costa Sul, as ondas deverão igualmente apresentar altura inferior a um metro.

A temperatura da água do mar deverá variar entre os 22 e os 23 graus Celsius.