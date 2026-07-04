Sábado de muito calor na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista céu pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade a partir do fim da manhã, bem como poeiras em suspensão.

O vento será fraco (inferior a 15 km/h), soprando moderado (20 a 35 km/h) de sueste nas terras altas.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 22ºC de mínima e os 27.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 20.ºC de mínima e os 26.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto céu pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade a partir do fim da manhã. O vento será fraco (inferior a 15 km/h) do quadrante leste.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta de nordeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo

gradualmente para 1 a 1,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 22 e 24.ºC