Valor médio de aquisição de imóveis financiados entre 250.000 e 500.000 euros

O valor médio de aquisição dos imóveis com crédito bancário em Portugal está entre os 250.000 e os 500.000 euros, montantes acima do financiamento concedido, segundo um estudo da UCI sobre os intermediários de crédito.

Para mais de metade dos inquiridos, o valor médio de aquisição dos imóveis financiados está entre 250.001 e 500.000 euros.

Por sua vez, 37,4% dos intermediários consultados consideram que o valor é inferior e 5,5% dizem que é superior.

Já no que se refere ao financiamento, o intervalo mais comum (45,7%) é o dos 150.000 e 250.000 euros, seguido pelo dos 250.001 a 500.000 euros (42,7%).

Para cerca de um quarto dos inquiridos, o número de novos clientes por mês está entre os 21 e os 30.

Quase 67% dos intermediários de crédito estudados têm mais de 20 novos clientes por mês.

Perto de metade dos inquiridos afirmou ter, em média, menos de 10 escrituras realizadas por mês.

Cerca de 24% têm mais de 20 escrituras mensais.

A maioria (55,3%) dos intermediários disse que o tempo entre o primeiro contacto e a escritura varia entre os 31 e os 60 dias, enquanto para 38,1% dos inquiridos oscila entre 61 e 90 dias.

"[...] Só 2,6% dos inquiridos dizem que geralmente os processos são escriturados em menos de 31 dias", destacou.

Em matéria de perspetivas futuras, quase metade dos inquiridos acredita que o peso dos intermediários de crédito nos processos vai aumentar, enquanto 39,2% refere que se vai manter.

Mais de 40% dos intermediários consideram que a notoriedade do setor é o fator mais determinante para a evolução dos resultados dos negócios.

Destacam-se ainda a robotização e a Inteligência Artificial (19,9%) e o aumento dos serviços prestados (15,1%).

Na realização deste estudo foi tida em conta a totalidade dos intermediários de crédito habitação inscritos no Banco de Portugal (2.276).

Foram considerados 733 questionários completos, válidos, aplicados a gestores de crédito.

Destes, 505 foram realizados pelo telefone e 228 'online', entre 09 de março e 24 de abril.