Loja do Cidadão Virtual com mais de um milhão de serviços em 7 meses

A Loja de Cidadão Virtual já ultrapassou um milhão de serviços realizados em apenas sete meses de operação, de acordo com a informação da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE) hoje divulgada.

"Em apenas sete meses de operação, a Loja de Cidadão Virtual já ultrapassou um milhão de serviços realizados", refere a agência, em nota de imprensa.

Lançada em novembro passado pela ARTE, "a plataforma tem vindo a destacar-se como o canal de atendimento preferencial de cidadãos e empresas, registando uma média de cinco mil atendimentos diários e mais de 120 mil pedidos processados todos os meses".

O balcão digital, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, "foi desenhado para eliminar deslocações desnecessárias às lojas físicas e permitir uma relação simples com o Estado".

Esta flexibilidade "reflete-se nos hábitos dos cidadãos, que escolhem onde e quando tratar de serviços públicos: 54,5% preferem o computador, enquanto 45,5% optam por dispositivos móveis", segundo a mesma fonte.

"O grande diferencial deste ecossistema é a capacidade de humanizar a tecnologia através do apoio por videochamada, disponível em 110 dos 225 serviços online, que replica a experiência de atendimento personalizado que a ARTE continua a reforçar no terreno", adianta.

A rede nacional de atendimento presencial conta "com mais de 1.000 Espaços Cidadão e eleva para 80 o número de Lojas de Cidadão em funcionamento, impulsionada pelas aberturas recentes das lojas de Tondela e Alijó".

De acordo com a ARTE, "no topo dos serviços públicos realizados na Loja de Cidadão Virtual estão a alteração e confirmação de morada do Cartão de Cidadão, e a gestão da Chave Móvel Digital, que inclui ativações, assinaturas e desbloqueios".

Além do apoio ao cidadão, "a vertente empresarial assume um papel central no catálogo, com 149 serviços dedicados a empresas e negócios", lê-se na nota.