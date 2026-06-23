ARAE e PJ realizam acção em loja de canábis no Funchal

A Autoridade Regional das Actividades Economicas (ARAE) e a Polícia Judiciaria (PJ) realizaram esta manhã uma acção no Funchal, numa loja de canabis situada no Largo do Chafariz.

A operação incidiu sobre o estabelecimento Cannabis Bio Store, tendo alegadamente resultado na apreensão de substancias psicotropicas.

A acção decorreu no âmbito de fiscalização e investigação, não havendo para já mais informações oficiais sobre o caso.