ARAE e PJ realizam acção em loja de canábis no Funchal
Operação no Largo do Chafariz resultou em apreensões
A Autoridade Regional das Actividades Economicas (ARAE) e a Polícia Judiciaria (PJ) realizaram esta manhã uma acção no Funchal, numa loja de canabis situada no Largo do Chafariz.
A operação incidiu sobre o estabelecimento Cannabis Bio Store, tendo alegadamente resultado na apreensão de substancias psicotropicas.
A acção decorreu no âmbito de fiscalização e investigação, não havendo para já mais informações oficiais sobre o caso.
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