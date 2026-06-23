PJ lidera operação em 11 lojas de canábis na Madeira
Acção conta com a participação da ARAE, da PSP e do Serviço Regional de Saúde
A Polícia Judiciária (PJ) está a liderar uma operação de fiscalização e investigação a lojas de venda de produtos de canábis na Região Autónoma da Madeira, incluindo o estabelecimento do Largo do Chafariz, no Funchal.
ARAE e PJ realizam acção em loja de canábis no Funchal
Operação no Largo do Chafariz resultou em apreensões
Orlando Drumond , 23 Junho 2026 - 12:42
Segundo o coordenador da PJ no Funchal, José Matos, a operação envolve um total de 11 lojas do mesmo ramo de actividade, relacionadas com smart shops e produtos derivados de canábis.
A acção conta com a participação da ARAE, da PSP e do Serviço Regional de Saúde, estando ainda a decorrer buscas e inspecções em vários estabelecimentos.
O responsável adiantou que o laboratório de drogas do DIC da Madeira está a analisar os produtos apreendidos para determinar o seu enquadramento legal e de saúde pública.
A PJ prevê emitir um comunicado mais detalhado no final da tarde, após a conclusão das diligências e o apuramento dos resultados.
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