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PJ lidera operação em 11 lojas de canábis na Madeira

Acção conta com a participação da ARAE, da PSP e do Serviço Regional de Saúde

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foto DR

A Polícia Judiciária (PJ) está a liderar uma operação de fiscalização e investigação a lojas de venda de produtos de canábis na Região Autónoma da Madeira, incluindo o estabelecimento do Largo do Chafariz, no Funchal.

ARAE e PJ realizam acção em loja de canábis no Funchal

Operação no Largo do Chafariz resultou em apreensões

Orlando Drumond , 23 Junho 2026 - 12:42

Segundo o coordenador da PJ no Funchal, José Matos, a operação envolve um total de 11 lojas do mesmo ramo de actividade, relacionadas com smart shops e produtos derivados de canábis.

A acção conta com a participação da ARAE, da PSP e do Serviço Regional de Saúde, estando ainda a decorrer buscas e inspecções em vários estabelecimentos.

O responsável adiantou que o laboratório de drogas do DIC da Madeira está a analisar os produtos apreendidos para determinar o seu enquadramento legal e de saúde pública.

A PJ prevê emitir um comunicado mais detalhado no final da tarde, após a conclusão das diligências e o apuramento dos resultados.

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